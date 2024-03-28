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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ziraat Bankası emekli promosyon son durum 2024: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman hesaba yatacak, ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Ziraat Bankası emekli promosyonu hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası, aylığa bağlı 8-12 bin lira arası güncellendi. 25 Mart itibarıyla başlayan başvurularını tamamlayanlar "2024 Ziraat Bankası emekli promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:42
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının emekli promosyon kampanyalarını güncelleyeceği müjdesini verdi. Ziraat Bankası da emekli promosyonlarını 8 ile 12 bin TL arasında güncelledi. Başvuruların alınmaya başlamasının ardından işlemlerini tamamlayan vatandaşlar "Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri...

        • 2

          ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere Banka tarafından;

          10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

          10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

          15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

          20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        • 3

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

          Ziraat Bankası emekli promosyon ödeme tarihlerini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamada; "Sayın Emeklimiz, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ile Vakfımız arasında 2022 yılında yapılan protokol (3 yıllık) yenilenmiştir. 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak Bankamız tarafından mahsup edilecektir. Yeni dönem emekli promosyon ödemeleriniz Bankamız aracığıyla 28.03.2024 tarihi itibariyle başlayacaktır. Bilgilerinize Sunar, Sağlıklı Günler Dileriz." ifadelerine yer verildi.

        • 4

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Bankanın açıkladığı bilgiler ışığında; Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri 28 Mart Çarşamba günü itibarıyla hesaplara yatırılacak. Bankanız üzerinden hesabınıza geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz.

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