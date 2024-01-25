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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2024 Ocak emekli ek zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250 ve 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli zammı memura eşitlendi! 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli aylığı alanlar ne kadar maaş alacak?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 37,57 olarak şekillenen emekli maaş zammına yüzde 11,68 ek zam yapıldığını açıkladı. Yüzde 11,68 ek zam oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı memur maaş zammı oranına eşitlendi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının %49,25'e yükseldiğini duyururken; 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların alacağı ek zamlı yeni maaşlar merak konusu oldu. İşte 2024 emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların emekli maaşı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 19:24 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:24
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        • 1

          Emekli maaşı hesaplama ekranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bakan Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammının yüzde 11,68 olduğunu duyurdu. 6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı 49,25 oranına yükseldi. Emeklilerin alacağı zam oranı ek zam ile birlikte memur maaş zammına eşitlenirken gözler "Emekli ek zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250 ve 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu...

        • 2

          TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

          Emekli maaşında zam oranı maddeleri kabul edildi.

          TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.

          En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

          TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi

        • 3

          EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,6'YA YÜKSELMİŞTİ!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını açıklamıştı. Böylelikle emekli zammı artış oranı yüzde 42,6'ya yükselmişti.

        • 4

          EMEKLİ ZAMMI MEMUR EMEKLİLERİYLE EŞİTLENDİ!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.

          Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yeni ilave zam ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5 puan olarak açıklanan refah payı 11,68 olarak güncellendi. Böylece işçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarına zam oranı memur emeklileriyle eşitlendi. Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini aktardı.

        • 5

          10 BİNDEN 14 BİN 925 LİRAYA YÜKSELDİ

          Açıklanan yüzde 49,25’lik zam ile emekli kök ücretlerine bakıldığında 10 bin lira emekli maaşı alanlar yüzde 49,25 artışla 14 bin 925 lira, 13 bin 500 lira emekli maaşı alanlar 20 bin 148 lira, 15 bin lira emekli aylığı alanlar 22 bin 387 lira, 17 bin 500 lira emekli maaşı alanlar ise 26 bin 118 lira emekli aylığı alacak. Öte yandan, yeni en düşük emekli maaş oranı hesaplamalardan sonra belli olacak.

        • 6

          TÜM EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞ ORANLARI TEMMUZDA EŞİTLENECEK

          "Önümüzdeki temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir.

          Burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir.

        • 7

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 10 BİN LİRAYA ÇIKARTIYORUZ

          "Sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ekonomi yönetimimiz orta vadeli programda bu artışları öngörmüş hazırlıklarını buna göre yapmışlardı.

          Meclisin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. Böylece toplam 200 milyar liralık ilave bir kaynağı da emeklilerin istifadesine sunmuş olacağız.''

        • 8

          2024 EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİLDİ

          "Tüm bu artışların emeklilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kabinede bugün aldığımız bir diğer kararla 2024'ü "emekliler yılı" olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır. Sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun."

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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