MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan, haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, rekabet dozunun her geçen gün arttığı yarışmada, mavi ve kırmızı takım haftanın son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Haftanın beşinci ve altıncı eleme adayının belli olduğu gecede, şefler yarışmacılardan künefe yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 19 Eylül Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Barış ve Murat Can eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Eylül Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Onur bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Onur, 5. eleme adayı olarak İrem'i seçti. Nisa ise takım oylaması sonucunda eleme potasına giden 6. yarışmacı oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi Takım
İhsan (Takım Kaptanı)
Hakan
Furkan
Ayla
Gizem
Sezer
Mert
Eylül
Çağlar
Meryem
Kırmızı Takım
Onur (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Özkan
Murat Can
Barış
Cansu
İrem
Nisa
Ayten
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025
Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.