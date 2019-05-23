Elektrik dağıtım şirketlerinden, tarifelere yansıtılacak ve abonelerin faturalarına yansıtılacak yatırımlarına ve alt yapıya (hat, trafo, şebeke gibi) ilişkin verileri istedi. Şirketlerin, 10 Haziran’a kadar süreleri var.EPDK, elektrikte 4’üncü tarife dönemi için hazırlıkları başlattı. Kaynaklar, 3’üncü tarife döneminin 2016-2020 dönemini (5 yıl) kapsadığını anımsatarak, “EPDK, sürenin kısaldığını dikkate alarak yeni tarife dönemine ilişkin çalışmaları başlattı. Bu çerçevede sektörle temasa geçti. Yazılar yazıldı” dedi.Peki, EPDK ilk adım olarak ne yaptı? Şehiriçi elektrik dağıtım şirketlerine yazı yazdı. Yazıda, 10 Haziran 2019 tarihine kadar şu verilerin EPDK’ya iletilmesi istendi:- Hâlihazırdaki dağıtım şebekesinin güncel birim bedellerden hareketle sıfırdan kurulum maliyeti; bu maliyetin hesaplanmasında kullanılan veri seti ve hesaplamada kullanılan varsayımlar.- Mevcut şebekenin yaşı, kalan kullanım ömrü ve hesaplamaya ilişkin veri seti ve hesaplamada kullanılan varsayımlar.- Hâlihazırdaki dağıtım şebekesinin mevcut ağırlıklandırılmış ortalama yaşı üzerinden güncel finansal değeri.Kaynaklar, tarifeler kapsamında en önemli kalemin dağıtım şirketlerinin şebekeye yaptığı yatırımlar olduğuna işaret ederek, “EPDK, bu verileri istiyor. Bu kapsamda şirketlerin her bir yıl için yaptığı yatırımlar ve işletme giderleri de hesaplanıyor. Bu tutar, elektrik tarifelerine yansıtılıyor” dedi.Kaynaklar, bu nedenle dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırımların, açtıkları ihalelerin ve bedellerin dikkatle izlenmesinin ve raporlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Kaynaklar, bu konuda enerji yönetimine büyük görev düştüğünü kaydederek, “Yatırımların denetlenmesi ve olası usulsüzlüklere izin verilmemesi