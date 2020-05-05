Ellerde titreme (Tremor) kaslarının istem dışı olarak ritmik hareketlerde bulunması halidir ve sosyal hayatı çok fazla etkiler. Bu durum rahatsızlık yaratarak kişileri tedirgin etmektedir. Ancak bu titremeler kişinin kendi elinde olan bir durum değildir. El titremesi alınan fazla kafein, bazı hastalıklar, düşük kan şekeri ve kaygı gibi birçok nedenden oluşabilmektedir. Korku, stres, yorgunluk, heyecan ve öfke hallerinde de sık görülür. Bazen bu titremeler bir bardak tutarken ya da elin boşlukta kalmasında da ortaya çıkar buna hareket tremoru denmektedir. Bir cisme uzanırken oluşan ise; kinetik tremordur. Hareketsiz olarak ortaya çıkması halinde stetok tremor olarak isimlendirilir.

El Titremesi Nedenleri Nelerdir?

Genetik Etkenler: Bazı titremeler neden olarak bir genden oluşur ve bu da aileden geçebilmektedir. Bu titremeler esansiyel titreme olarak adlandırılır. %50 görülme ihtimali vardır.

Kafeine Karşı Duyarlılık: Bazı kişilerde çok fazla kafein alınsa bile çıkmayan titreme bazılarında ise; bir tek kahve içiminde ortaya çıkabilmektedir. Kafein içeren her türlü yiyecekte bu sorun yaşanabilmektedir. Merkezi sinir sitemini uyarması nedeni ile hassas olan kişilerde belirti verebilir. Kafein duyarlılığını ancak kişi bunu yaşadıkça öğrenebilir.

Bağımlılık Yapan Maddeler: Uyuşturucu madde, alkol ve bazı ilaçlar bu duyarlılığı ortaya çıkarabilmektedir. Uzun süre kullanımdan sonra bırakma ya da ara verme durumunda elde titremeler görülmektedir. Beyin yaşadığı bu alışılmış durumun dışına çıkınca bir dengesizlik ortaya çıkarmaktadır. Bu yoksunluk belirtisi olarak adlandırılır. Buna tepki olarak da; baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, titreme ve fiziksel ağrılar ortaya çıkabilmektedir.

Hipoglisemi: Kan şekerinin azalması halinde ellerde titremeler meydana gelmektedir. Buna neden olan bir hastalık olması olasılığı vardır. Bulanık görme, kaygı, çarpıntı, yorgunluk, terleme, açlık hissi ve ellerde titreme, kan şekerinin düşme belirtileridir. Çeşitli ilaçlar, alkol tüketimi ya da uzun zaman aç kalmak hipoglisemi nedeni olabilmektedir.

Parkinson Hastalığı: Hareket kontrolü, düşünme, hafıza ve davranış kontrolü için gerekli olan; beyinde üretimi sağlanan dopamin maddesi vücut fonksiyonları için gerekli bir kimyasaldır. Parkinson hastalığında bu madde üretimi azalır ve beyin hücreleri ölmeye başlar. Yüz, çene, el, kol ve bacak titremeleri önemli belirtileridir.Organlarda katılık, vücutta dengesizlik ve hareketlerde yavaşlık görülür. İlerlemesi ile daha da kötüleşme yaşanır. Sık görülmeyen 50 yaş üstü bir hastalıktır.

Hipertiroidi: Tiroid bezlerinin çok çalışması durumudur. Bu nedenle vücut bazı tepkiler verir. Bunların arasında ellerde ve parmaklarda titreme de görülmektedir.