El-Hilal, 6-1'le yarı finalde

BAE'de düzenlenen turnuvadaki 2. tur maçında, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Hilal ile BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Cezire karşılaştı.

El-Hilal, başkent Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ighalo'nun 36, Pereira'nın 40, Kanno'nun 57, Al-Dawsari'nin 77, Marega'nın 88 ve Carrillo'nun 90+2'nci dakikadaki golleriyle kazandı. Ev sahibi ekibin golünü ise 14. dakikada Diaby kaydetti.

Turnuva tarihinin en faklı galibiyetine imza atan El-Hilal, 9 Şubat'taki yarı finalde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'nin karşısına çıkacak.