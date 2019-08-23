Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'i 3-1 mağlup ederken gecenin kahramanı Caleb Ekuban açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Turu geçmemiz için çok önemli bir maçtı. Muhteşem bir geri dönüş oldu. İyi bir skor aldık. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz. Önemli olan geri dönmekti, bunu da başardık. Topun 3 defa kaleye girdiğini görmek güzeldi. Nerede oynadığım önemli olan gol atmak. Hocama bana şans verdiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.