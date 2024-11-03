Ekin Türkmen: Evliliği düşünemiyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ekin Türkmen, Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

Ekin Türkmen, "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna; "Evliliği düşünemiyorum. Etrafımda çok mutsuz insanlar var. Çocuk fikri bana ürkütücü geliyor. Annelerimizin, babalarımızın evlilikleri gibi evlilikler kalmadı. Artık modern evliliklerde insanlar sevgiliyken de aynı çatı altında yaşayabiliyorlar" yanıtını verdi.

REKLAM advertisement1

"GÜVENİMİZ SARSILDI"

Ülkemizde yaşanan güncel olaylarla ilgili olarak da düşüncelerini dile getiren Ekin Türkmen; "Eskiden adalete güvenirdik ama şimdi bir suç işlendiğinde acaba cezasını çekecek mi bilmiyoruz. Son zamanlarda adalete güvenimiz sarsıldı. Biz bile halkın sesi olmaktan korkmaya başladık. Çünkü bir sonuç almayacağını düşünüyoruz" dedi.

REKLAM "SOSYAL MEDYADA MESAJLAR VE YORUMLAR KAPALI" Ayrıca sosyal medyadan dışarıya yorumları ve mesajları kapattığını söyleyen Ekin Türkmen; "Sosyal medya hesabımda dışarıya mesajları ve yorumları kapalı tutuyorum. Sadece tanıdıklarımın mesajlarını okurum. İsimsizlerin, şımarıkların yorumlarını görmek istemiyorum" şeklinde konuştu. "DEĞERLİ BİR OYUNCUYSAM BENİ SEÇERLER" Ekin Türkmen; ayrıca, "Yapımcılar artık oyuncuları sosyal medya takipçilerine göre seçiyorlar, hesabınızı gizlemeniz sizi geride bırakmaz mı?" sorusuna ise "Yapıyorlar ama kendileri bilir. Ben 'altın kaybolmaz' mantığındayım. Değerli bir oyuncuysam zaten beni seçerler" yanıtını verdi.

Son olarak, Hande Ataizi'nin genç partnerler hakkında yaptığı açıklamaya dair düşünceleri sorulan Kendi Türkmen; "Bu kendi tercihi... Yaşça küçük birisiyle beraber olmak bence sorun değil. Erkekler 20 yaş küçük birisiyle beraber olduğunda sorun olmuyorsa kadınlar olunca da sorun olmamalı. Ben mantık evliliği ya da mantık ilişkisi düşünen biri olmadım" dedi.