Ekim enflasyonu açıklanıyor! TCMB enflasyon tahmini nedir?
TÜİK'in Ekim 2025 dönemi enflasyon verilerini açıklamasına kısa bir süre kala, ekonomistler ve piyasa uzmanları, rakamların olası ekonomik ve para politikası etkilerini yakından takip ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından reel sektör temsilcileri, finans kurumları ve ekonomistlerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları da kamuoyuna duyuruldu. Peki, 2025 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve piyasalardaki beklentiler hangi yönde şekilleniyor?
- 1
TÜİK’in Ekim 2025 dönemine ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasına kısa bir süre kala, ekonomi çevrelerinde beklentiler yeniden şekillenmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından reel sektör temsilcileri, finans kuruluşları ve bağımsız ekonomistlerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ekim 2025’e ait enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- 2
2025 EKİM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, Ekim enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
- 3
2025 EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
TÜİK eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık olarak ise yüzde 3.23 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.
-
- 4
TCMB'NİN EKİM AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,8544'ten 43,5632'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 48,9583'ten 49,7515'e yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,8 milyar dolara, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolara geriledi.
- 5
CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,3'E ÇIKTI
Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3 seviyesine, gelecek yıl için de yüzde 3,8 seviyesine yükseldi.
TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 39, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,66 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,17 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 37,66 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,26'ya yükseldi.
- 6
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,07 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,32 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 19,54 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,87’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 60,32’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
-
- 7
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,52 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 39,74 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 18,04 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 43,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 21,05‘inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
- 8
FAİZ BEKLENTİLERİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,48 iken, bu anket döneminde yüzde 39,15 olmuştur. Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 39,00 olarak gerçekleşmiştir.
- 9