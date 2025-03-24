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        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman 2025? Yeni çipli ehliyet almak için hangi güne kadar başvurulur, yenileme ücreti ne kadar?

        Ehliyet yenilemede son tarih nedir? Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar?

        Çipli ehliyet sistemine geçiş sürüyor. Eski tip ehliyete sahip sürücülerin, İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Eski tip ehliyeti değiştirme bedeli 15 TL olarak belirlenirken, yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin 769 TL ödemesi gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman 2025? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:27
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        • 1

          2016'da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması kapsamında eski tip ehliyete sahip vatandaşların sürücü belgelerini yenilemesi gerekiyor. Yenileme işlemleri için belirlenen 31 Aralık 2024 tarihi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla 2025 yılına uzatıldı. Verilen süre dolduktan sonra eski tip ehliyet kullanan vatandaşlara 12 bin 978 TL ceza uygulanacak. Peki, ehliyet yenilemek için son gün ne zaman?

        • 2

          EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

          Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

          Yerlikaya şunları söyledi:

          "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

          Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

          Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

        • 3

          EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

          2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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