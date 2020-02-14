14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dakika haberine göre Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedildi. Bizde sizler için 14 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini hazırladık...
AFAD EGE DENİZİ DEPREMİ
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2020
|Büyüklük
|4.5 (Mw)
|Yer
|Ege Denizi, 23.59 km.Dodecanese (Yunanistan),100.03 km. Datça (Mugla)
|Tarih
|14/02/2020 - 19:02:18 (TS)
|Enlem
|35.8556 (K)
|Boylam
|26.9093 (D)
|Derinlik
|8.72 (KM)
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 14, 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.02.14 19:02:14 35.7495 26.8657 2.2 -.- 4.6 4.8 AKDENIZ 2020.02.14 18:47:00 39.1000 27.9122 7.0 -.- 1.7 -.- DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA) 2020.02.14 18:38:16 38.4812 25.4567 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI 2020.02.14 18:37:22 39.0130 27.8898 2.6 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.02.14 18:19:10 39.0097 27.8860 3.8 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.02.14 18:09:29 38.8790 27.9653 1.0 -.- 1.2 -.- TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) 2020.02.14 18:03:21 39.0145 27.8807 10.9 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.02.14 17:54:43 37.2593 28.0662 0.0 -.- 2.2 -.- CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) 2020.02.14 17:42:40 38.4095 39.3263 12.2 -.- 1.7 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.14 17:36:02 38.4117 39.2123 13.6 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.14 17:27:24 38.2125 38.8028 7.5 -.- 2.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 2020.02.14 17:15:57 37.2497 28.1220 10.3 -.- 3.1 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 2020.02.14 16:44:50 38.3577 39.2085 4.8 -.- 1.6 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.02.14 16:42:10 38.1192 38.7582 3.0 -.- 1.5 -.- TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) 2020.02.14 16:39:48 38.2043 38.7583 19.2 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 2020.02.14 16:20:37 37.0448 30.4218 30.0 -.- 2.0 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 2020.02.14 15:23:14 37.2110 26.5000 7.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2020.02.14 15:03:58 37.3387 26.6667 1.9 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2020.02.14 15:02:33 38.1970 42.7233 6.1 -.- 1.7 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) 2020.02.14 14:40:26 40.8325 28.8613 11.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI 2020.02.14 14:09:50 38.2148 38.7618 3.0 -.- 2.2 2.5 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
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