Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümle final mi yapacak? Dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca Instagram hesabından yaptığı paylaşımla EDHO tutkunlarını şoke etti. Peki, Salı günleri ekrana gelen dizi bitiyor mu? İşte Oktay Kaynarca'nın Instaram'dan yaptığı açıklama...





"DİZİ ARTIK ÇEKİLMEYECEK"

Rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayından kalkması hakkındaki sorulara yanıt veren Kaynarca, "Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Şu anda çekim yok. Dizinin artık çekilmeyeceği bilgisine sahibiz. Bu durumun biz oyuncularla ilgisi yok" dedi.

EDHO BİTTİ Mİ?

Oktay Kaynarca'dan "Hoşçakalın" mesajı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attın indiğinde fethettiğini yönetebilmektir.” Cengizhan…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi aileden biri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize alırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarımıza sonsuz teşekkür ederim...

7 yıl birlikte yolda yürüdüğüm, birçok rekoru, birçok başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplini ve Yaşadıklarımıza rağmen sabrımız için yüreklerimizden öpüyorum.

Ellerinize Yüreğinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın"

Dizinin yönetmeni Onur Tan'dan açıklama

Dizinin yönetmenliğini yapan Onur Tan da sosyal medyadan açıklama yaptı. Tan ''Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma... Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...'' Ancak yine de dizinin kesin olarak bittiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Kanaldan veya yapımdan açıklama bekleniyor.

EDHO FİNAL Mİ YAPTI? EDHO 200. BÖLÜM NE ZAMAN?

Geçtiğimiz hafta 200. bölümüyle yeni sezona başlaması beklenen EDHO fragmanları yayınlanmasına rağmen ekrana gelmedi. Kanal yönetiminden henüz bir açıklama yapılmamakla birlikte Oktay Kaynarca'nın açıklamaları da göz önüne alındığında 200. bölümün final bölümü olacağı bekleniyor. Öte yandan final bölümü yapılmadan da dizinin bitirilme ihtimali var. Kanal yönetiminden yapılacak açıklamanın ardından emrak edilen sorular cevabını bulacak.

EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.