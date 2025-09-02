Habertürk
        Eber Gölü'ne giriş ve çıkışlar yasaklandı | Son dakika haberleri

        Eber Gölü'ne giriş ve çıkışlar, ikinci bir emre kadar yasaklandı

        Afyonkarahisar Valiliği, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Eber Gölü'ne giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 18:41 Güncelleme: 02.09.2025 - 18:56
        Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2 Eylül tarihinden itibaren Eber Gölü'ne giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyuruldu.

        Valiliğin açıklamasında yasağa ilişkin şöyle denildi:

        "Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edilen ve aynı zamanda doğal sit alanı statüsüne sahip Eber Gölü'nü korumak için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor.

        Gölde meydana gelen saz yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun tedbir alan ekipler, alanın büyük olması, göle birçok giriş çıkış noktası bulunması ve gölün bataklık olması nedeniyle müdahalelerde zaman zaman güçlük yaşıyor.

        Bu kapsamda 5-6 noktada muhtemelen kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangınların söndürülmesi için yörede yaşayan halkın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Eber Gölü'ndeki yangınlar sona erinceye ve ikinci bir Valilik emrine kadar 02.09.2025 tarihi itibarıyla göle giriş ve çıkışlar yasaklandı. Valilik emrine aykırı hareket edenlere Kabahatler Kanunu’nca idari yaptırım uygulanacak."

        #afyonkarahisar haberleri
        #yerel haberler
        #Eber Gölü
