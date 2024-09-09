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        Haberler Yaşam Dünyanın son beyaz gergedanları Kenya'da gözetim altında tutuluyor

        Dünyanın son beyaz gergedanları Kenya'da gözetim altında tutuluyor

        Dünya üzerinde yalnızca iki tane kaldığı bilinen kuzey beyaz gergedanları, Kenya'nın Laikipia bölgesindeki Ol Pejeta Koruma Alanı'nda sıkı gözetim altında tutuluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 09:37 Güncelleme: 09.09.2024 - 09:37
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        • 1

          Dünya üzerinde yalnızca iki tane kaldığı bilinen kuzey beyaz gergedanları, Kenya'nın Laikipia bölgesindeki Ol Pejeta Koruma Alanı'nda sıkı gözetim altında tutuluyor.

        • 2

          Hayatları boyunca hayvanat bahçesinde yaşamış son iki kuzey beyaz gergedan Najin ve kızı Fatu ile bakıcıları özel olarak ilgileniyor.

        • 3

          Otçul olan kuzey beyaz gergedanları, havuç ile beslendikleri sırada görüntülendi.

        • 4

          Gergedan boynuzuna olan talebin körüklediği yasa dışı avcılık ve diğer olumsuz şartlar Orta Afrika'da bulunan kuzey beyaz gergedan varlığını yok etmek üzere.

        • 5

          Bilim insanları, bu türün yok olmasını engellemek için tüp bebek ve diğer biyoteknolojik yöntemler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

        • 6
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        • 9

        Dünya üzerinde yalnızca iki tane kaldığı bilinen kuzey beyaz gergedanları, Kenya'nın Laikipia bölgesindeki Ol Pejeta Koruma Alanı'nda sıkı gözetim altında tutuluyor

        Hayatları boyunca hayvanat bahçesinde yaşamış son iki kuzey beyaz gergedan Najin ve kızı Fatu ile bakıcıları özel olarak ilgileniyor.

        Otçul olan kuzey beyaz gergedanları, havuç ile beslendikleri sırada görüntülendi.

        Gergedan boynuzuna olan talebin körüklediği yasa dışı avcılık ve diğer olumsuz şartlar Orta Afrika'da bulunan kuzey beyaz gergedan varlığını yok etmek üzere.

        Bilim insanları, bu türün yok olmasını engellemek için tüp bebek ve diğer biyoteknolojik yöntemler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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