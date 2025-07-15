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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Dünden Sonra Yarından Önce' ENKA Açıkhava'da

        'Dünden Sonra Yarından Önce' ENKA Açıkhava'da

        ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 21 Temmuz'da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eserlerinden Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün tiyatro oyununu 23 Temmuz'da ise usta sanatçı Zuhal Olcay, geçmişten günümüze uzanan repertuvarından seçtiği şarkıları müzikseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 00:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:02
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        'Dünden Sonra Yarından Önce' ENKA Açıkhava'da
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        ENKA Açıkhava Tiyatrosu, bu hafta sanatseverleri iki özel etkinlikle buluşturuyor. 21 Temmuz’da doğu ile batı, eski ile yeni, geleneksel ile modern arasında salınan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü ENKA Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde olacak. Serkan Keskin'in, tek başına onlarca karaktere hayat vererek izleyiciyi büyülediği oyunun yönetmen koltuğunda Serdar Biliş oturuyor. Tuluğ Tırpan ise besteleri ile sahnenin oyunun atmosferine güçlü bir müzikal dokunuş katıyor.

        Saatleri Ayarlama Enstitüsü
        Saatleri Ayarlama Enstitüsü

        23 Temmuz akşamı ise Zuhal Olcay, büyüleyici sesi ve cazdan kabareye uzanan zengin repertuvarıyla ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak. Sanatçı “Dünden Sonra Yarından Önce” adlı konseriyle bu kez hayranlarını, geçmişten günümüze uzanan sanat kariyerinden seçtiği şarkılarla, müziğin ve hikâyelerin kesiştiği bir yolculuğa çıkaracak. Etkinliklerin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde satışa çıktı.

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        #ENKA Sanat,
        #ENKA Açıkhava Tiyatrosu
        #zuhal olcay
        #Serkan Keskin
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