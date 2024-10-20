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        Haberler Gündem Güncel Düğün konvoyundaki araç güzellik salonuna girdi: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Düğün konvoyundaki araç güzellik salonuna girdi: 2 yaralı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobil, yol kenarındaki güzellik merkezi önünde oturan Rukiye Korkmaz ile kuzeni Oğuzhan Korkmaz'a çarptı. Kuzenler yaralanırken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:41
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          Darıca'nın Abdi İpekçi Mahallesi'nde düğün konvoyunda yer alan M.G. idaresindeki otomobil, Şantiye Sokak’ta sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra, kaldırımı da aşıp yol kenarındaki güzellik merkezi önündeki bankta oturan kuzenler Rukiye ve Oğuzhan Korkmaz'a çarptı.

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          Yaralanan kuzenler, kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Gebze Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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          KAZA KAMERADA

          Bu arada kaza, güzellik merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Rukiye Korkmaz ve Oğuzhan Korkmaz'ın güzellik merkezi önündeki bankta oturdukları sırada otomobilin çarpması yer aldı.

          Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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