Dubai çikolatalarını böyle çaldılar | Son dakika haberleri

Dubai çikolatalarını böyle çaldılar | Son dakika haberleri

Aranavutköy'ün merkez Mahallesi'nde markete giren bir grup tarafından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM advertisement1

Görüntülerde, aldıkları bazı ürünlerin ücretini ödeyen şüphelilerin, raflardaki bazı ürünleri ceplerine ve giysilerinin içine koyduğu görülüyor.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, çalınan ürünlerin Dubai çikolatası olduğu öğrenildi.