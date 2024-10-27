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        Dubai çikolatalarını böyle çaldılar

        İstanbul Arnavutköy'deki bir markette, bir grup genç raflarda sergilenen Dubai çikolatalarını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:32 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:40
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        Dubai çikolatalarını böyle çaldılar
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        Aranavutköy'ün merkez Mahallesi'nde markete giren bir grup tarafından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, aldıkları bazı ürünlerin ücretini ödeyen şüphelilerin, raflardaki bazı ürünleri ceplerine ve giysilerinin içine koyduğu görülüyor.

        Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, çalınan ürünlerin Dubai çikolatası olduğu öğrenildi.

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        #dubai çikolatası
        #Arnavutköy
        #hırsızlık
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