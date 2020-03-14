HABERTURK.COM

24 yaşındaki şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönem halay çektiği video ile gündeme gelen Lipa, bu kez yazar Orhan Pamuk’un Kar romanının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Lipa'nın "Bunun için Ulpjana ve Thomas Hooper'a teşekkür ederim" notunu düştüğü paylaşım Türk takipçilerinden büyük ilgi gördü.