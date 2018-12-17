Siyah beyazlılar sezon başında Eskişehirspor ile yollarını ayıran Dorukhan'ı sağbeke Gökhan Gönül'ün yedeği olması düşüncesiyle almıştı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in, Dorukhan'ın orta sahaya daha uygun olduğunu söyleyerek sağ beke transfer istemesi genç oyuncunun kaderini değiştirmeye başlayan en önemli gelişme oldu. Her ne kadar Beşiktaş transfer komitesi uygun şartlar oluşmadığı için sağ beke transfer yapmasa da Şenol Güneş, Gökhan Gönül olmadığı zaman Adriano ve Necip'i sağda oynatarak Dorukhan'ı değerlendirmeye almadı. Sabırla çalışmalarını devam ettiren Dorukhan ise kendisine gelecek şansı bekledi. Atiba'nın UEFA listesinde olmadığı Avrupa maçlarında orta sahada oynayan Tolgay ve Oğuzhan'ın form düşüklüğü, Dorukhan'ın ilk olarak Genk maçında sürpriz bir şekilde sahaya sürülmesine yol açtı. 1-1 berabere biten Genk maçında Medel ile iyi bir uyum yakalayan ve oyunda kaldığı 73 dakika boyunca dikkatleri üstüne çeken Dorukhan, ligde Sivasspor maçına yedek başlasa da sonrasında formayı kaptı ve bir daha bırakmadı.

Sarpsborg ve Malmö maçlarında sağ bek oynasa da ön liberoda oynadığı maçlardaki performansı övgü alan genç oyuncu, dün akşamki Trabzonspor maçıyla zirveye çıktı. 2-0 geride olan Beşiktaş'ın ateşleyici futbolcusu olan Dorukhan kendisini izleyen herkesin alkışını kazandı. Ofansif anlamda ilk golde katkısı çok olan Dorukhan ofsayttan iptal olan golüne rağmen hırsıyla saha içinde takım arkadaşlarını ve tribünde taraftarları ateşleyen oyuncu oldu.

ATİBA TOLGAY VE OĞUZHAN'IN YERİNE İKİ OYUNCU ALINACAK

Beşiktaş yönetimi de Dorukhan'ın her geçen gün yükselen performansından fazlasıyla mutlu durumda.

6 sezondur Atiba'nın tek futbolcu olduğu ve yanında oynayan isimlerin değiştiği orta sahada, Kanadalı oyuncunun yaşlanması nedeniyle arayışlar içinde olan yönetim, daha şimdiden hedef değiştirip Atiba'nın yerine değil, Dorukhan'ın yanına oyuncu bulması gerektiğini ciddi bir şekilde düşünmeye başladı bile. Sezon sonunda Atiba ile sözleşme uzatmayı pek düşünmeyen yönetim, kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'ı da mutlaka satmak istiyor. Hatta satılacaklar listesine taraftarla arasındaki bağlar kopma noktasında olan Oğuzhan'ın girmesi de yakın gelecekte mümkün görünüyor. Bu durumda orta sahaya en az iki oyuncu almak için futbolcu bakmaya başlayan yönetim ilk hedefini Dorukhan gibi oyuncular bulmak üzerine belirledi. Bir sezon daha sözleşmesi bulunan Medel'in Dorukhan ile beraber bu işi 2 sezon götüreceğini hesaplayan yöneticiler, Atiba, Tolgay ve Oğuzhan'ın yerine ara transfer ve yaz transfer sezonunda birisi mutlaka 'gelecek vaat eden genç futbolcu' olmak üzere en az iki transfer yapacak.