Dönerciye sopalarla saldırdılar!

DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak’ta meydana geldi.

Hayati A.’ya ait dönerci dükkanına otomobille gelen kimliği belirsiz 2 kişi, içeride müşterilerin bulunduğu sırada sopalarla iş yerine saldırdı. Şüpheliler, dükkanın camlarını kırarak sandalyeleri fırlattı.

Dışarı çıkan iş yeri sahibi Hayati A.’yı da sopa ve yumruklarla darbeden saldırganlar, çevredekilerin müdahalesi üzerine olay yerinden araçla kaçtı. Saldırı sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldıranlarla bir husumeti olmadığını belirten Hayati A., “Ne olduğunu anlamadım, bir anda saldırıya uğradım. Sabah saatlerinden beri telefondan ‘öldüreceğiz, yıkacağız, dağıtacağız’ diyerek tehdit ediyorlardı. Bu kişilerle herhangi bir görüşmem yok, husumetim de yok. Sabah saat 08.30’da dükkâna geldiler, o zaman polis ekiplerini çağırmıştım. Gittiler ama akşam tekrar gelip saldırdılar” dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.