        Donald Trump barış için Mısır'da olacak

        Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır'ı ziyaret edeceği bildirilmişti. ABD basını, Trump'ın Mısır'da bir liderler zirvesi düzenlemeyi planladığını bildirdi.

        Giriş: 10.10.2025 - 21:05 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:05
        Trump barış için Mısır'da olacak
        ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta Mısır’a yapacağı ziyarette, Gazze’de kalıcı barış planına uluslararası destek sağlamak amacıyla büyük bir liderler zirvesi düzenlemeye hazırlanıyor. Zirveye çok sayıda Avrupa ve Arap ülkesinin davet edildiği, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ise katılmayacağı bildirildi.

        ABD merkezli Axios haber sitesinin özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta yapacağı Mısır ziyareti sırasında Gazze konusunda uluslararası bir zirve düzenlemeyi planlıyor. Dört farklı diplomatik kaynağa dayandırılan haberde, zirvenin amacının “Amerikan barış planına uluslararası destek sağlamak” olduğu belirtildi.

        Habere göre zirve, savaş sonrası dönemde Gazze’nin güvenliği, yönetimi ve yeniden inşası konularında yeni bir diplomatik aşama anlamına geliyor. Ancak Axios, Washington’un hâlen “sahadaki zorluklarla” karşı karşıya olduğunu vurguladı.

        Zirvenin organizasyonunu Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi üstleniyor. Sisi’nin Avrupa ve Arap dünyasından birçok liderle temasa geçerek davetler gönderdiği belirtildi. Zirveye Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerden liderlerin veya dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

        Axios’a konuşan bir Amerikalı yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye katılmasının şu an için planlanmadığını söyledi.

        Trump’ın diplomatik programı da yoğun bir tempoyla ilerleyecek. Pazartesi sabahı İsrail’e varacak olan Trump, burada Knesset’te konuşma yapacak ve İsrailli esirlerin aileleriyle görüşecek. Ardından Mısır’a geçerek Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya gelecek ve Gazze Barış Anlaşması’nın imza törenine, garantör ülkeler olan Mısır, Katar ve Türkiye’nin temsilcileriyle birlikte katılacak.

        Diplomatik kaynaklara göre, Şarm El-Şeyh’te salı sabahı yapılması planlanan zirve, lojistik nedenlerle pazartesiye alınabilir.

        Axios’un değerlendirmesine göre, Trump’ın hedefi sadece diplomatik bir gösteri değil, aynı zamanda “barışı sahada görünür kılmak.” Haberde, Trump’ın bu hamlesinin, ABD’nin Gazze’deki siyasi ve insani krizde yeniden merkez rol oynamayı amaçladığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekildi.

