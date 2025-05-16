Donald Trump'a yeni torun: Kızı Tiffany Trump ilk bebeğini dünyaya getirdi

Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 31 yaşındaki Tiffany, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, eşi Michael Boulos ile birlikte dün bebeklerinin doğduğunu duyurdu. Tiffany Trump, bir oğlu olduğunu açıklarken, "Dünyaya hoş geldin tatlı oğlumuz Alexander Trump Boulos. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyoruz! Hayatımıza girdiğin için teşekkür ederiz" notunu yazdı.

Tiffany Trump, ayrıca bebeğinin ilk fotoğrafını yüzünü göstermeden paylaştı.

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Tiffany ve Michael ikilisi, 2022'de Donald Trump'ın Florida, Palm Beach'teki Mar-a-Lago adlı malikanesinde evlendi. Çift 2018'de tanışmış ve 2021'in başlarında nişanlandıklarını duyurmuştu.

Tiffany Trump'ın hamilelik haberini, babası Donald Trump, dünyaya duyuran kişiydi.

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Geçen yıl ekim ayında, seçim çalışmaları esnasında katıldığı bir etkinlikte kızı Tiffany'nin ilk bebeğini beklediğini açıklamıştı. Konuşma yaptığı Detroit Economic Club'daki seyirciler arasında yer alan damadının babası Dr. Massad Boulos'tan bahsederken hamilelik haberini vermişti. Trump, "O, Tiffany'nin olağanüstü genç bir adam olan kocası Michael'ın babası. Ve Tiffany de olağanüstü bir genç kadın. Bir bebeği olacak" ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump'ın 11'inci torunu oldu Donald Trump'ın torunları: Donald Trump Jr. ile eski eşi Vanessa'dan 5, Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner'dan 3, Eric Trump ile eşi Lara'dan ise 2 torunu var. Donald Trump'ın üç evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor: Donald Trump Jr, Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump ve Barron Trump. 1993 doğumlu olan Tiffany Trump, Donald Trump'ın Marla Maples'den doğan tek çocuğu. Tiffany, 2016'da Pennsylvania Üniversitesi'nde sosyoloji ve kentsel yönetim bölümünü bitirdi.