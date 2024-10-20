Dolmabahçe’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

REKLAM advertisement1

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamalarına özel olarak Tüpraş Stadyumu ay-yıldızlı bayraklarla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle donatıldı. Tribünlerdeki koltuklara taraftarlar için bayraklar bırakıldı.

Etkinlik kapsamında Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde şarkıcı Norm Ender ile BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu, konser verdi. Norm Ender ile çocuklar, taraftarların eşliğinde Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen Parla Marşı'nı ve İstiklal Marşı'nı söyledi.

Günün anlamına özel olarak Beşiktaşlı futbolcular da ısınmaya 'Cumhuriyetin Bekçisiyiz' yazılı pankart ile çıktı.