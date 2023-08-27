'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' turnesi
Yasemin Sakallıoğlu, yaklaşık 3 sezondur kapalı gişe sahnelediği tek kişilik gösterisi "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" ile Türkiye turnesine devam ediyor
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Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisi olan 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?', BKM organizasyonu ile gerçekleşecek turne kapsamında; 8 Eylül’de Denizli’de, 29 Eylül’de Ankara’da, 6 Ekim’de İzmir ve 12 Kasım’da Konya’da seyircisiyle buluşacak.
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Yasemin Sakallıoğlu'nun kendi yaşamının birbirinden komik hikâyelerini, aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik yansımalarını çeşitli tiplemelerinden yardım alarak aktardığı kahkaha dolu gösterisi, sürpriz sahne performansıyla doruk noktasına ulaşıyor.
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• 8 Eylül... Denizli Denizli Açıkhava Tiyatrosu
• 29 Eylül... AnkaraOran Açıkhava Sahnesi
• 6 Ekim... İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
• 12 Kasım... Konya - Selçuklu Kongre Merkezi
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