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        Haberler Bilgi Ekonomi Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Doğal gaz tüketim desteği ödeme tarihi belli oldu! Kış dönemi doğal gaz desteği ödemeleri ne kadar, nereden alınır?

        Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Kış dönemi doğal gaz tüketim desteği ödeme tarihi

        Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen doğal gaz yardımı ödeme tarihi gündemdeydi. Kış dönemi doğal gaz yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu. Bu gelişme sonrası ''Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Kış dönemi doğal gaz desteği ödemeleri ne kadar, nereden alınır? İşte, Kış dönemi doğal gaz tüketim desteği ödeme tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:05
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        • 1

          Doğal gaz yardımı ödeme tarihi kış mevsimine girilmesiyle birlikte binlerce vatandaş tarafından araştırılıyordu. Konu ile ilgili olarak ‘’Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?’’ sorularına yanıt aranıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan kış dönemi doğal gaz yardımı ödemelerine ilişkin tarih açıklaması geldi. Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapılacak. İşte, kış dönemi doğal gaz tüketim desteği ödeme tarihi ve detaylar…

        • 2

          BAKAN GÖKTAŞ'TAN DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ AÇIKLAMASI

          Doğal Gaz Tüketim Desteği kış dönemi ödemeleri başladı.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

          Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını hatırlattı.

          Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini anlatan Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYD) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti.

        • 3

          KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

          Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

          "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek."

        • 4

          DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

          Doğal Gaz Tüketim Desteği aylık 188 lira ile 438 lira arasında değişiyor. Tutarlar, ilden ile değişkenlik gösteriyor.

        • 5

          DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

          Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

          DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğal Gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

          Türk vatandaşı olmak,

          Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek,

          e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak,

          İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

          Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

          Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

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