Diziler ne zaman başlıyor? İşte Dizilerin yeni sezon tarihleri
Eylül ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı doruğa çıkıyor. Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Kuruluş Osman, Bahar, İnci Taneleri ve Kızılcık Şerbeti gibi diziler tatilin ardından izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, merakla beklenen yeni projeler de gündeme damga vurmaya aday görünüyor. İşte detaylar...
- 1
Televizyon dünyasında geri sayım başladı! Yaz tatiline giren popüler diziler, yeni sezonda güçlü bir dönüş için gün sayıyor. Bahar, Kızılcık Şerbeti gibi milyonların takip ettiği yapımların ekrana dönüş tarihleri merak edilirken, yeni projeler de izleyicilerin radarına girmiş durumda. İşte dizilerin merak edilen yeni sezon takvimi...
- 2
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
SHOW TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlar da var.
- 3
Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken yeni sezon fragmanlarının da yayımlanması bekleniyor.
-