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        Haberler Bilgi Yaşam Diyette yeşil elma yenir mi? Diyette yeşil elma yemek kilo aldırır mı?

        Diyette yeşil elma yenir mi? Diyette yeşil elma yemek kilo aldırır mı?

        Yeşil elma tatlı ve ekşi lezzetlerin dengeli bir birleşimiyle tanınan genellikle parlak yeşil renkteki bir meyvedir. Bu elma türü dünyanın pek çok yerinde yetiştirilebilen sağlığa pek çok faydası olan bir meyve olarak bilinir. Özellikle yaygın olan türlerinden biri Granny Smith'tir. Granny Smith elması Avustralya'da keşfedilmiş ve dünya genelinde yaygın olarak tüketilmiştir. Yeşil elmanın vücuda pek çok fayda sağladığı söylenebilir. İlk olarak yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini destekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:16
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        Diyette yeşil elma yenir mi?
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        Lif bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim problemlerinin önüne geçer. Ayrıca yeşil elma düşük kalori içeriği sayesinde kilo kontrolü sağlamak isteyenler için ideal bir atıştırmalıktır. Bir diğer katkısı ise antioksidan özelliğidir. Antioksidanlar vücutta serbest radikallerin etkisini azaltarak hücrelerin zarar görmesini engeller. Böylece yaşlanma belirtilerini geciktirir ve bazı kronik hastalıkların riskini azaltır.

        Aynı zamanda yeşil elmaların kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi de önemlidir. Düşük glisemik indekse sahip olmaları kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve diyabet hastaları için sağlıklı bir seçenek olabilir. Bunun yanı sıra bu meyve kalp sağlığı için de faydalıdır çünkü düşük yağ ve kolesterol içeriği ile kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

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        DİYETTE YEŞİL ELMA KİLO ALDIRIR MI?

        Yeşil elmalar düşük kalorili ve besleyici meyvelerdir bu nedenle tek başlarına kilo aldırma riskleri oldukça düşüktür. 100 gram yeşil elma yaklaşık 50-60 kalori içerir bu da onları diyetler için uygun hale getirir. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler, tokluk hissi verir ve aşırı yemek yemenizi engeller.

        Ancak herhangi bir besin tek başına kilo aldırmaz. Kilo alımı genel beslenme düzenine ve yaşam tarzına bağlıdır. Eğer yeşil elma fazla miktarda tüketilirse ve genel diyetinizde fazla kalori alımı olursa bu kalori fazlası vücutta yağ olarak depolanabilir. Hareketli bir yaşam tarzına sahip değilseniz ve kalori alımınızı dengelemezseniz fazla miktarda elma gibi meyveler bile kilo alımına katkıda bulunabilir.

        YEŞİL ELMA DİYETTE YENİR Mİ?

        Yeşil elma diyet yaparken yenilebilecek sağlıklı bir meyvedir. Elmalar lif açısından zengindir ve sindirimi kolaylaştıran bir özelliğe sahiptir. Ayrıca düşük kalorili bir meyve olduğu için diyette yer alması oldukça uygundur. Yeşil elmalar Granny Smith türü tatlı elmalara göre daha düşük şeker içerir bu da kan şekerinin daha hızlı yükselmesini engeller ve bu da diyabeti olan bireyler için faydalıdır.

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        Diyet sırasında yeşil elma tüketmenin avantajlarından biri de yüksek su içeriğidir. Bu vücudun nem dengesini korumasına yardımcı olur ve dolayısıyla hidrasyon sağlar. Ayrıca yeşil elma antioksidanlar bakımından zengindir ve bu da vücutta zararlı serbest radikallerle mücadeleye yardımcı olur. C vitamini ve flavonoid gibi bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücresel hasarı azaltır. Bu yönleriyle sadece kilo kaybına yardımcı olmakla kalmaz, genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yapar.

        Elma düşük kalorili bir atıştırmalık olduğu için diyetlerde tercih edilen bir meyvedir. Ortalama bir yeşil elma yaklaşık 50-80 kalori içerir ve bu miktar günlük kalori ihtiyacının çok küçük bir kısmını oluşturur. Bu nedenle bir ara öğün olarak rahatlıkla yenilebilir. Ayrıca elmanın içerisindeki lifler tokluk hissi yaratır bu da fazla yemek yemenin önüne geçer. Lif sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da yardımcı olur böylece kabızlık gibi sorunların önüne geçilebilir.

        Diyet programlarında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri meyve tüketiminde porsiyon kontrolüdür. Yeşil elma genellikle düşük kalorili olsa da aşırı tüketildiğinde toplam kalori alımını artırabilir. Bu nedenle kilo vermeye çalışan bireylerin meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yeşil elmaların şeker içeriği diğer meyvelere göre daha düşük olsa da glisemik indeksi yine de göz önünde bulundurulmalıdır.

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        YEŞİL ELMA DİYETE UYGUN MU?

        Yeşil elma düşük kalorili ve yüksek lif içeriğiyle diyetlere dahil edilmesi önerilen harika bir meyvedir. Yapabileceğiniz birkaç sağlıklı diyet tarifi aşağıdaki gibidir.

        Yeşil elma ve tarçınlı yoğurt kasesi:

        • Malzemeler: 1 yeşil elma, 1 su bardağı yağsız yoğurt, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı).
        • Yapılışı: Elmayı küçük küpler halinde doğrayın. Yoğurdu bir kaba alın üzerine tarçın ve bal ekleyin. Ardından doğranmış elma küplerini ekleyip karıştırın. Hem lezzetli hem de doyurucu bir ara öğün elde edebilirsiniz.

        Yeşil elma ve avokado salatası:

        • Malzemeler: 1 yeşil elma, 1 avokado, 1/2 kırmızı soğan, birkaç dal taze nane, limon suyu, tuz ve karabiber.
        • Yapılışı: Elmayı ve avokadoyu küp küp doğrayın. Soğanı ince ince doğrayın. Tüm malzemeyi bir kaseye alın taze nane ile süsleyin limon suyu tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın. Bu salata sağlıklı yağlar ve vitaminler açısından oldukça zengin bir öğün olacak.

        Yeşil elma ve yulaflı smoothie:

        • Malzemeler: 1 yeşil elma, 1/2 muz, 1 yemek kaşığı yulaf, 1/2 su bardağı süt (isteğe bağlı badem sütü veya yoğurt da kullanılabilir), 1/2 çay kaşığı vanilya.
        • Yapılışı: Elma ve muzları küçük parçalara ayırın. Blender’a yulaf süt ve vanilyayı ekleyin ardından meyveleri de ekleyip karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra ferahlatıcı ve besleyici bir smoothie içebilirsiniz.

        Yeşil elma ve fındıklı kahvaltı kasesi:

        • Malzemeler: 1 yeşil elma, 1/4 su bardağı fındık, 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1/2 su bardağı yulaf ezmesi, 1/2 su bardağı süt (veya badem sütü).
        • Yapılışı: Yulaf ezmesini sütle karıştırarak kısaca pişirin veya bir gece önceden sütle ıslatıp bekletin. Elmayı ince ince dilimleyin. Bir kaseye yulafı elma dilimlerini chia tohumunu ve fındığı ekleyin. Kahvaltı için mükemmel bir seçenek.

        Bu tariflerle yeşil elmayı diyetinize dahil edebilir hem sağlıklı hem de lezzetli bir şekilde beslenebilirsiniz.

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