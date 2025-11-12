Diyarbakır’da kaybolan polis memuru İsmail Tarhan Dicle Nehri kıyısında ölü bulundu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tedavi için giden ve 6 Kasım'da kaybolan polis memuru İsmail Tarhan, Dicle Nehri kenarındaki sazlık alanda ölü bulundu
Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne tedavi için giden polis memuru İsmail Tarhan 6 Kasım’da kaybolmuştu. Polis memuru Tarhan, Dicle Nehri kenarında sazlık alanda ölü bulundu.
Ölüm nedenine ilişkin kesin bilgi paylaşılmadı. Olayın ayrıntıları ve sürece dair resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor. Kentte üzüntü yaratan olaya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.