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        Diyabetli çocukların sensör çağrısı

        Şeker ölçüm sensörleri parmak delmeye son veriyor. Aileler dört gözle geri ödeme listesine alınmasını bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:09
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        Diyabetli çocukların sensör çağrısı
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        Türkiye Diyabet Vakfı, şeker ölçüm sensörü bekleyen çocukların sesi oldu. Türkiye'de tip 1 diyabetle yaşayan 26 bin çocuk yaşıyor. Küçük savaşçılar bir kez daha Türkiye Diyabet Vakfı'nın Şile'deki Diyabet ve Yaşam Merkezi'nde buluştu.

        Türkiye Diyabet Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Temel Ylmaz, "Bütün 18 yaş altı çocuklara bunun ücretsiz olarak verilmesi lazım. Aynı zamanda bu sensörlerin geri ödemede olması lazım. Sadece 14 yaş altındaki çocuklara ücretsiz verileceğine dair bir duyum aldık. Bu olmaz" dedi.

        Vakıf, aylık maliyetleri 5 bin lirayı geçen sensörlerin geri ödeme listesine alınması için mücadele veriyor.

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        Prof. Dr. Yılmaz, "Avrupa'da çocuklara sensörler ücretsiz veriliyor. Çocuk sağlığının üzerinden tasarruf olmaz" diye konuştu.

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