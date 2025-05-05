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        Haberler Yaşam Dişleri kırılan kedi Hani kanal tedavisi ve kaplamayla beslenme rutinine kavuştu

        Dişleri kırılan kedi Hani kanal tedavisi ve kaplamayla beslenme rutinine kavuştu

        Konya'da yüksekten düştüğü için kırılan dişlerine Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde kanal tedavisi uygulanan kedinin ağız yapısı, anatomisine uygun hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:56
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          Konya'da 4. kattan düşünce dişleri kırılan kedi Hani, kanal tedavisi ve kompozit kaplamayla beslenme düzenini yeniden kazandı.

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          Bir süre önce balkondan düşen kedi 'Hani'nin vücudundaki bazı kemikleri ve dişleri kırıldı.

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          Kedinin sahibi 10 yaşındaki Esil Akdemir, ailesinin yardımıyla kediyi Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

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          Kırılan kemikleri nedeniyle ameliyat edilen kedinin daha sonra dişlerine kanal tedavisi uygulandı. İki ay sıvı gıdalarla beslenen kedi, yeni dişlerine kavuştuktan sonra normal beslenme rutinine döndü.

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          "DİŞLERİN HER İKİSİNDE DE KIRIKLAR VARDI"

          Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Hilmican Ergin, sahibinin kediyi yüksekten düşmesi sonucu hastaneye getirdiğini söyledi.

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          İlk müdahalede kedinin ön ayaklarında ve vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar olduğunu tespit ettiklerini anlatan Ergin, "Acil müdahaleleri yapıldı. Aynı zamanda üst çenesinde de köpek dişleri diye tabir ettiğimiz dişlerin her ikisinde de kırıklar vardı. Dişin içindeki canlı kısmın açıkta olduğunu gözlemledik" dedi.

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          "KOMPOZİT KAPLAMAYLA DİŞLERE ESKİ FORMUNU KAZANDIRDIK"

          Ergin, kanal tedavisi yapılabileceği konusunda bilgilendirmede bulununca kedi sahibinin şaşırdığını belirterek, şöyle konuştu:

          "Önce 'Böyle bir tedavi kedilerde de yapılabilir mi?' diye çok şaşırdı. Bilinçli davranarak bunu kabul etti. Kedimizin diş kırıkları, beslenmesini engelleyen, ağrı yapan ve enfeksiyon riski oluşturan bir durumdu. Üzerine kompozit kaplamayla dişlere eski formunu kazandırdık. Kedimiz sağlığına kavuştu, belli aralıklarla kontrole çağırıyoruz. Kompozitler, zamanla aşınabiliyor, kırılabiliyor. Bunları yeniliyoruz."

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          İnsanlarda yapılan işlemin neredeyse aynısını uyguladıklarına işaret eden Ergin, şöyle devam etti:

          "Kedi ve köpeklerin hatta diğer hayvanların diş yapıları, anatomik özellikleri, kanallarının şekilleri insanlara göre farklılık gösteriyor. Hayvanların anatomisini bilerek, buna uygun materyaller kullanarak, aynı işlemleri yapıyoruz. Dişin iç kısmındaki sinirlerin de bulunduğu canlı dokuyu uzaklaştırıp, farklı materyallerle dolduruyoruz. Dişin üst kısmını da dayanıklı malzemelerle tamamlıyoruz. Bunu dişlerin anatomik pozisyonuna uygun kapanmasına özen göstererek şekil veriyoruz."

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          Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fahrettin Alkan ise hayvanlarda görülen her türlü hastalığın tanısının konulup, tedavisini yapabilecek donanımda bir hastaneye sahip olduklarını söyledi.

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