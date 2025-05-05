Dişleri kırılan kedi Hani kanal tedavisi ve kaplamayla beslenme rutinine kavuştu

İnsanlarda yapılan işlemin neredeyse aynısını uyguladıklarına işaret eden Ergin, şöyle devam etti:

"Kedi ve köpeklerin hatta diğer hayvanların diş yapıları, anatomik özellikleri, kanallarının şekilleri insanlara göre farklılık gösteriyor. Hayvanların anatomisini bilerek, buna uygun materyaller kullanarak, aynı işlemleri yapıyoruz. Dişin iç kısmındaki sinirlerin de bulunduğu canlı dokuyu uzaklaştırıp, farklı materyallerle dolduruyoruz. Dişin üst kısmını da dayanıklı malzemelerle tamamlıyoruz. Bunu dişlerin anatomik pozisyonuna uygun kapanmasına özen göstererek şekil veriyoruz."