Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini bildirdi.

REKLAM advertisement1

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatmaya karar verdi.

Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak, olayın araştırılmasını istedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.