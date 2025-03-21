Dışişleri'nden İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni yıkmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz." denildi

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de sivillere sağlık hizmeti sunan bir hastanenin kasten hedef alınması, İsrail’in Gazze’yi yaşanamaz hale getirerek Filistin halkını tehcire zorlamaya yönelik politikalarının bir parçasıdır.

Uluslararası toplumu, İsrail’in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz.

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Başta Netanyahu olmak üzere, Filistin’de yaşanan soykırımın tüm sorumluları, er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap verecektir."

AÇIKLAMAYA NEDEN OLAN OLAY

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri amaçla kullandığı iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki hastanenin Hamas tarafından "askeri komuta merkezi olarak kullanıldığı" iddia edildi.

İsrail ordusu, buradan kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürerek hastanenin "etkisiz hale getirildiğini" belirtti.

Hastanenin, İsrail ordusu tarafından havaya uçurulduğu görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Yerel kaynaklar, hastane ve yanındaki İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin havaya uçurulduğunu doğruladı.