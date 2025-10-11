Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Suriye arasında yarın Ankara'da toplantı düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının gerçekleşeceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, yarın Ankara’da düzenlenecek" denildi.

REKLAM advertisement1

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacak.