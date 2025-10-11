Habertürk
        Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Suriye arasında yarın Ankara'da toplantı düzenlenecek

        Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Suriye arasında yarın Ankara'da toplantı düzenlenecek

        Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının yarın Ankara'da düzenleneceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 15:44 Güncelleme: 11.10.2025 - 15:44
        Türkiye-Suriye toplantısı yarın Ankara'da
        Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının gerçekleşeceğini duyurdu.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, yarın Ankara’da düzenlenecek" denildi.

        Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacak.

