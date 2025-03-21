Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ateşkes ve barış görüşmelerine destek verecek | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye ateşkes ve barış görüşmelerine destek verecek

        Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin, "Biz Türkiye olarak hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine destek vereceğiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye ateşkes ve barış görüşmelerine destek verecek"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin, "Biz Türkiye olarak hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine destek vereceğiz." dedi.

        Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin "Amerika'nın öncülüğünde devam eden barış ve ateşkes görüşmelerini biz baştan beri destekliyoruz" diyen Fidan, Türkiye'nin ilk günden beri barış kampında olduğunu hatırlattı.

        Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında çok fazla ölüm ve yıkımın olduğunu belirterek, bunun durması yolunda uluslararası platformlarda, başta NATO olmak üzere Macaristan'la beraber pozisyonlarının bu olduğunu söyledi.

        REKLAM

        "Bugün geldiğimiz noktada yeni Amerikan yönetiminin bu gündemi ilerletiyor olmasını görmek tabii ki bölgemiz açısından, insanlık açısından sevindirici bir gelişme. Umarız en kısa sürede kalıcı ateşkese ulaşırlar" ifadelerini kullanan Fidan, şu anda ateşkese öncü olabileceğini değerlendirdikleri birkaç konuda anlaşma olduğunu aktardı.

        Fidan, şunları kaydetti:

        "Umarım en kısa sürede Rusya da 30 gün de olsa geçici ateşkesi kabul ettiği yönünde açıklamayı yapar. Bir an önce diğer görüşmelere geçeriz. Diğer taraftan tabii barış nasıl vuku bulacak, buradaki güvenlik garantileri nedir? Barışı gözetleme gücü, güvenlik garantileriyle oluşturulacak yapı, buna yönelik tartışmalar, çalışmalar, arayışlar devam ediyor.

        Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın da katıldığı düzenli görüşmeler var. Bunların birçoğu online oluyor. Bugün de yine bir çevrim içi görüşme olacak Avrupalı liderlerle, Cumhurbaşkanı'mızın da katılacağı. Buradaki arayış devam ediyor. Biz Türkiye olarak, hem ateşkese hem kapsamlı barış görüşmelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yani bu konuda Cumhurbaşkanı'mızın görüşleri ve politikası çok net."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Habertürk Anasayfa