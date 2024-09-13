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        Haberler Dünya Dışişleri Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubunun toplantısı için Madrid'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:30 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:30
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        Bakan Fidan Sanchez ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin oluşturduğu Temas Grubunun toplantısı için Madrid'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla üst düzey temsilcileri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından kabul edildi.

        Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında bulunduğu mevkidaşlarıyla İspanya Başbakanı Sanchez ile Madrid'de görüştüğü bildirildi.

        Madrid'deki kabulde Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Slovenya, Norveç, İspanya'nın dışişleri bakanları, Katar Devlet Bakanı Muhammed Bin Abdulaziz Al Khulaifi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İTT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Bahreyn, Nijerya ve İrlandadan üst düzey temsilciler yer aldı.

        Temas Grubu toplantısı için Madrid'e gelen dışişleri bakanları ve üst düzey temsilciler, "İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin" başlıklı toplantıda Filistin ile İsrail arasında iki devletin tanındığı çözümün etkin kılınmasını sağlayacak tedbirlerin ele alınacağı bildirildi.

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        #İspanya
        #hakan fidan
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