Gün içinde sosyal medyada geçirdiğimiz zaman neredeyse bütün günümüzü alıyor. Bu durum uzun süreli bir hal aldığında ise bizi sosyal hayatımızdan koparıp kendi içimizde hapsetmeye başlıyor. Bu gibi dijital zararları nasıl azaltabiliriz? Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi’nin sunduğu dijital detoks önerileri, zihinsel ve duygusal sağlığınızı yeniden yapılandırmak için bir fırsat sunuyor.