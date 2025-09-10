Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem DGS ek tercih var mı? ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ne zaman yapılacak?

        DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak?

        DGS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Sınavla herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih hakkı tanınıp tanınmayacağını ve sürecin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, DGS'de ek tercih yapılacak mı? Ek yerleştirme başvuruları hangi tarihlerde alınacak? ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 10.09.2025 - 10:54
        • 1

          DGS tercihlerinde kayıt dönemi tamamlandı. Bu sürecin bitmesiyle birlikte adayların aklında, “DGS ek tercih yapılacak mı, ek tercihler hangi tarihlerde başlayacak?” soruları belirdi. Bir lisans programına yerleşemeyen adaylar gözünü ek tercih sürecine çevirdi. İşte DGS ek yerleştirmelere dair en çok sorulan sorular ve yanıtları...

        • 2

          DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2025 DGS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

          Konuya dair açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

