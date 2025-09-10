DGS tercihlerinde kayıt dönemi tamamlandı. Bu sürecin bitmesiyle birlikte adayların aklında, “DGS ek tercih yapılacak mı, ek tercihler hangi tarihlerde başlayacak?” soruları belirdi. Bir lisans programına yerleşemeyen adaylar gözünü ek tercih sürecine çevirdi. İşte DGS ek yerleştirmelere dair en çok sorulan sorular ve yanıtları...