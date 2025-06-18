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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DGD Başkanı Burak Benşin: Türkiye’yi küresel gıda ağına entegre edeceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        DGD Başkanı Burak Benşin: Türkiye’yi küresel gıda ağına entegre edeceğiz

        DGD Başkanı Burak Benşin,"Türkiye dondurulmuş gıda sektörünün küresel standartlara entegre olması yolunda stratejik bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Görüşmelerde Türkiye'deki üretim altyapısı, kalite potansiyeli ve büyüyen iç pazarın verileri paylaştık. Ayrıca AFFI'nin sektörel deneyimleri, tüketici algısı yönetimi ve sürdürülebilirlik stratejileri sektördeki yapısal dönüşüm hedeflerimiz için değerli bir yol haritası sundu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:22
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        "Türkiye'yi küresel gıda ağına entegre edeceğiz"
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        Dondurulmuş Gıda Derneği (DGD), geçtiğimiz haftalarda Washington D.C.’de dondurulmuş gıda sektöründen olan Amerikan Dondurulmuş Gıda Enstitüsü (American Frozen Food Institute – AFFI) ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

        AFFI 1942 yılında kuruldu ve bugün dünya genelinde 400’ün üzerinde üyesi bulunuyor.

        "AFFI BENZERİ KURUMLARLA İŞ BİRLİKLERİ KURMAK İSTİYORUZ"

        Dondurulmuş gıdaların üretimden tüketime her aşamada israfı azaltan, fiyat istikrarını destekleyen ve karbon ayak izini düşüren bir model sunduğunu belirten DGD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Benşin, “Bu anlayışla, yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte bu işte etkili AFFI benzeri kurumlarla iş birlikleri kurmak istiyoruz. Washington’da AFFI ile gerçekleştirdiğimiz görüşme, bu yaklaşımın uluslararası karşılığının bir örneğini oluşturuyor. Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesini, toplumsal faydayı önceleyen küresel bir vizyonla buluşturmak adına atacağımız bu ve benzeri adımlar; yalnızca bir sektör hamlesi değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğun da ifadesidir” dedi.

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        “TÜRKİYE’Yİ KÜRESEL GIDA AĞINA ENTEGRE EDECEĞİZ”

        Bu ziyaretin, sadece bir protokol teması değil; Türkiye dondurulmuş gıda sektörünün küresel standartlara entegre olması yolunda stratejik bir dönüm noktası niteliği taşıdığını da ifade eden Benşin, “Görüşmelerde Türkiye’deki üretim altyapısı, kalite potansiyeli ve büyüyen iç pazarın verileri paylaştık. Ayrıca AFFI’nin sektörel deneyimleri, tüketici algısı yönetimi ve sürdürülebilirlik stratejileri sektördeki yapısal dönüşüm hedeflerimiz için değerli bir yol haritası sundu. Tüketici trendlerinden sürdürülebilirliğe, soğuk zincirden gıda israfına kadar birçok konuda birlikte düşünmek için iki kurum arasında çalışma grupları oluşturulması konusunda mutabakat sağlandı. Gıda güvenliği ve regülasyonlar konusunda bilgi ve araç paylaşımı için iş birliği kararı alındı. AFFI’nin Amerika’daki gelişmiş regülasyon altyapısını destekleyen bilimsel araştırmaları, Türkiye’nin bu alandaki gelişim sürecinde faydalanması için önemli bir kaynak teşkil edecek ve sektörel gelişimi destekleyecek” değerlendirmesini yaptı.

        “SEKTÖRÜMÜZÜ KÜRESEL ARENAYA TAŞIYACAĞIZ”

        “Washington’da kurduğumuz bu temas, bir ziyaretin ötesinde; Türkiye’nin dondurulmuş gıda sektöründe küresel söz sahibi olma iddiasının ilk güçlü ifadesidir. Bugün artık sadece üreten değil; vizyon koyan, gündem belirleyen ve etki alanı inşa eden bir sektörel aklı temsil ediyoruz” şeklinde konuşan Benşin, sözlerine şöyle devam etti:

        “AFFI ile başlattığımız bu stratejik iş birliği, sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda ortak vizyon, bilgi ve tecrübe transferi ile büyümeyi ve küresel standartlarda buluşmayı birlikte tasarlayacağımız bir sürecin başlangıcıdır. Bu iş birliği, sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının beklentilerini de karşılayacak yapılar kurmamız için önemli bir fırsattır. Sektörümüz; güçlü üretim kasları, esnek tedarik zinciri ve coğrafi avantajını, bu tarz bilimsel ve kurumsal iş birlikleriyle pekiştirerek küresel gücünü artırma hedefine adım adım yaklaşıyor. Bu iş birliği; tüm ekosistemimiz için küresel sahnede daha görünür, daha rekabetçi ve daha etkili bir gelecek inşa etme yolculuğunun kilometre taşlarından birini oluşturuyor.”

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