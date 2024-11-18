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        DEVA Partili vekilin kardeşi ölü bulundu

        DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın 42 yaşındaki kardeşi Mehmet Ali Kaya otomobilinde ölü olarak bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 21:26 Güncelleme: 18.11.2024 - 21:26
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        DEVA Partili vekilin kardeşi ölü bulundu
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        DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede pastane işletmeciliği yapan Mehmet Ali Kaya'nın park halinde çalışır vaziyetteki 27 KY 221 plakalı otomobilinde Mehmet Ali Kaya'nın hareketsiz durduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla gelen ekipler kapısı kilitli otomobili açtıklarında Kaya'yı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede otomobilde ruhsatlı tabancası da bulunan ve vücuduna isabet eden tek kurşunla öldüğü saptanan Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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