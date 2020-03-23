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Deri üreticisi Desa koronavirüse karşı bir takım tedbiler aldığını açıkladı. Bu kapsamdan firmanın 3 fabrikasında üretim durduruldu. Desa'da KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ONLİNE MAĞAZA HİZMET VERİYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ve dışsal etkilerin yarattığı zorunluluk hali sebebiyle 23.03.2020 tarihinden itibaren 3 fabrikamız bir süre üretimine ara verecektir. Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Merkez ofis çalışanlarımızın yeteri kadarı uzaktan çalışma modeline geçmiştir. Bu süreçte İnternet mağazamız www.desa.com.tr 7/24 hizmet vermeye devam edecektir.