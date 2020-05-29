Dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı - RİZE

RİZE (AA) - Mustafa Kesimal idaresindeki 53 HL 159 plakalı kamyonet, Ayder Yaylası'nın 8. kilometresinde virajı alamayarak Fırtına Deresi'ne düştü.Kesimal, Çamlıhemşin Jandarma Arama Kurtarma ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekiplerince dereden çıkarıldı.Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."