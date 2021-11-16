Süper Lig’de pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak olan Galatasaray, milli takımlarına gönderdiği oyuncularının yokluğunda derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Beşiktaş derbisinde öne geçmelerine rağmen skoru koruyamayıp sahadan 2-1 mağlup ayrılan takımının bu kez aynı hataya düşmesini istemeyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını sakin kalmaları konusunda uyarıyor.

Sezon başından beri takımına benimsetmeye çalıştığı pas oyununun bu karşılaşmada da uygulanmasını isteyen İmparator, galibiyetin kontrollü oyunla geleceğine inanıyor. Fenerbahçe’den daha çok pas alışverişi yaparak kontrolün devamlı kendilerinde kalmasını isteyen Terim, set oyununda topsuz oyuncuların da sürekli hareket halinde olmalarını istiyor.

Fenerbahçe’nin 1 puan önünde ve 4. sırada olmasına rağmen lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde bulunan Galatasaray, sahadan zaferle ayrılıp hem zirveye yaklaşmak hem de zor günler geçiren ezeli rakibini saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor.