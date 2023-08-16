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        Haberler Gündem Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

        Bakan Işıkhan açıkladı: Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

        Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '6 Şubat Depremleri'nden etkilenen illerde Toplum Yararına Program (TYP) süresinin 9 ay uzatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 03:02
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        Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Toplum Yararına Program (TYP) süresinin 9 ay uzatıldığını bildirdi.

        AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de, Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Vedat Işıkhan
        #kahramanmaraş depremleri
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