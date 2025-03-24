Denzel Washington ve Jake Gyllenhaal tiyatro sahnesinde

Hollywood sinemasının iki önemli yıldızı Denzel Washington ile Jake Gyllenhaal, Broadway sahnesinde seyirci karşısına çıktı. İki oyuncunun rol aldığı 'Othello' oyunu, açılış gecesinde büyük beğeni topladı.

Oyun, 2,8 milyon dolar değerinde bir haftalık bilet ön satışıyla Broadway tarihinin en yüksek hasılatlı oyunu oldu. Gösterinin birinci sınıf koltuk fiyatlarının, bin dolara kadar çıkması eleştirilere yol açtı.

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Denzel Washington; "Bu yüzyılda en çok heyecanlandığım an bu. Gerçekten. Daha önce yaptığım hiçbir şey için bu kadar heyecanlanmamıştım" yorumunu yaptı.

Kendisine iki Oscar kazandıran 'Glory' ve 'Training Day' filmleriyle tanınan ve 21'inci yüzyılın en iyi oyuncularından biri olarak değerlendirilen Denzel Washington, Sunday Morning'e verdiği röportajda; "Ben film yapan bir tiyatro oyuncusuyum, tam tersi değil. Önce sahnede oynadım. Sahnede oynamayı öğrendim, filmde değil. Filmler bir yönetmenin aracıdır. Çekersiniz, sonra gidersiniz ve onlar bir araya getirir, müzik ekler ve tüm filmi oluşturur. Tiyatro bir oyuncunun aracıdır. Perde açılır, kimse size yardım edemez" diye konuştu.

'Othello' Tony ödüllü Denzel Washington'ın altıncı Broadway gösterisi.

Jennifer Lopez

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'Brokeback Mountain', 'Zodiac' ve 'Nightcrawler' gibi Hollywood yapımlarıyla tanınan Gyllenhaal da Washington gibi tiyatro kökenli bir oyuncu. 'Othello', Broadway'deki dördüncü deneyimi.

'Othello' oyununun açılış gecesine Jennifer Lopez, Jamie Lee Curtis gibi ünlü isimler de katıldı.

Jamie Lee Curtis