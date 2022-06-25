Yaklaşık 20 futbolcuya borçları olduklarını ifade eden başkan Uz, "Mevcut şartlar altında transfer yasağını açamayacağız. Mevcut kadroyla yolumuza devam edeceğiz" dedi. Transferi açmak amacıyla iyi niyetle girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Uz, "Transferin açılacağı söylentileri bize kötü yansıdı. Kimse anlaşmaya yanaşmadı. Herkes başkan nasıl olsa bu transferi açacak diye düşünüyor. Geçmiş dönem yöneticileri ile yaşadıkları problemleri öne sürüyorlar. Burada başka bir yönetim var. Benim gelirim yok. Bu şartlar altında takımı ligde tuttum. Benim dönemime ait kulübün tek kuruş borcu yok" diye konuştu.
Transfer yasağının geçmiş dönemle ilgili olduğunu ifade eden Mehmet Uz, "Yönetim ne yapsın? Ödeyemiyor. Herkes şunu bilmeli ki transfer yapamadığımız için zor günler yaşarsak bunun nedeni eski futbolcular ile anlaşmadan ayrılanlardır. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Alacaklılarla görüşüyoruz. İmza verin transferi açalım diyoruz. Yanaşmıyorlar. Çok zorlanıyorum. Transferi açamayacağız. Mevcut kadromuzla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
İLHAN DEPE SGK PİRİMİ NEDENİYLE ANLAŞMASINI FESİH ETTİ
Denizlispor'da ödemesi yapılmasına rağmen sözleşmesini tek taraflı fesheden İlhan Depe'nin SGK priminin eksik ödenmesi nedeniyle bu yolu seçtiği ifade edildi. İlhan'ın kulüp tarafından ödenmesi gereken SGK priminin sözleşmesindeki ücret üzerinden değil, 5 bin TL maaş ücreti üzerinden yatırıldığı için tek taraflı fesih hakkını kullandığı öğrenildi. Başkan Mehmet Uz, futbolcunun tüm alacaklarını ödediklerini belirterek, "Parasının ödenmesi için ihtar çekti. Biz bütün futbolcuların alacaklarını ödedik. Fakat sözleşmesine bir madde koyuyor. Bizim personel bunu atlıyor. Bu durum fesih nedeni olamaz. Gerekirse yargıya gider kulübün hakkını ararız. Giden başka futbolcumuz yok. Tek sorunu bu futbolcumuzla yaşadık" dedi.
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