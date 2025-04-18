Denizli'de tüyler ürperten olay, dün saat 21.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yanında meydana geldi.

REKLAM advertisement1

ÇÖPÜ KARIŞTIRAN HURDACI BULDU DHA'daki habere göre yoldan geçen bir hurdacı karayolu kenarındaki çöp konteynerini karıştırırken, siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu.

GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ Hurdacının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri çöpteki bebeğin öldüğünü, yeni doğmuş olduğunu ve göbek bağının bile kesilmediğini belirledi.

BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEK Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası erkek bebeğin cesedi otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. ÇALIŞMA BAŞLATILDI Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.