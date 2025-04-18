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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karayolu kenarındaki çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bebeği kim ya da kimlerin çöp konteynerine attığı araştırılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:45
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        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
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        Denizli'de tüyler ürperten olay, dün saat 21.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yanında meydana geldi.

        ÇÖPÜ KARIŞTIRAN HURDACI BULDU

        DHA'daki habere göre yoldan geçen bir hurdacı karayolu kenarındaki çöp konteynerini karıştırırken, siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu.

        GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ

        Hurdacının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri çöpteki bebeğin öldüğünü, yeni doğmuş olduğunu ve göbek bağının bile kesilmediğini belirledi.

        BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEK

        Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası erkek bebeğin cesedi otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

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        #Denizli
        #Son dakika haberler
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