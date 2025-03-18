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        Haberler Magazin Demet Şener'den, 'Kızılcık Şerbeti' setine sürpriz ziyaret - Magazin haberleri

        Demet Şener'den, 'Kızılcık Şerbeti' setine sürpriz ziyaret

        Emekli manken Demet Şener, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin setini ziyarete gitti. Şener, akrabası Sibel Taşçıoğlu ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 20:45 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:48
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        'Kızılcık Şerbeti' setine sürpriz ziyaret
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        SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' setine sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör yer alıyor.

        Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti'nde Pembe' karakterine hayat veren akrabası Sibel Taşçıoğlu ile bir araya geldi.

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        Demet Şener, ziyaretini sosyal medya hesabından; "Canım Pinko’mu ziyarete geldim" notuyla duyurdu. Ardından Taşçıoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #demet şener
        #kızılcık şerbeti
        #show tv

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