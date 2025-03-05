Demet Özdemir’in, yeni imaj denemesi
Demet Özdemir, kısa peruklu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Paylaşımına; "At fava, bekle bakalım belki bir gün" notunu ekledi
Giriş: 05.03.2025 - 18:59 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:59
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından kısa peruklu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Uzun saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Özdemir, farklı imajıyla hayranlarının dikkatini çekti.
Paylaşımına; "At fava, bekle bakalım belki bir gün" notunu ekleyen oyuncu, bu sözleriyle imaj değişikliğine açık olduğu mesajını verdi.
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Fotoğraflar: Instagram
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