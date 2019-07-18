İHA'nın haberine göre; Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Demet Akalın Bodrum’da konser verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda adım atacak yer kalmazken, ünlü sanatçının hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

Sahneye rengarenk pullu elbisesi ve güneş gözlüğü ile çıkan Akalın, şarkılarını hayranları için söyledi. Yeni ve eski şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, şarkı aralarında hayranlarına takılmadan edemedi.

İKRAMLARA BOĞDU

Akalın, Bodrum’a balayına geldiğini söyleyen bir hayranına “Allah cezanı verecek, alem sana gülecek. Karını balayında Demet Akalın konserine mi getirdin? Gözün çıkmasın, insan Jennifer Lopez’e falan götürür. Canım benim mutluluklar” dedi.

2 günlük evli olan çifti, ikramlara boğan Akalın, ikilinin eğlenmek için geldiği mekandaki bütün hesabını ödedi. Yaptığı bu hareketler Akalın hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Şarkılarını zaman zaman sahneden inip sevenleri ile söyleyen ünlü sanatçı, dansları ile de büyük beğeni topladı.