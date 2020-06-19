Bayülgen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

'İşler bitti, mahvolduk. Devlet bize sahip çıksın' söylemlerini çok çirkin buluyorum. 'Ben tiyatrocuyum, bana sahip çıkın' diye aptalca bir şey olmaz.

O zaman bu dönemde çalışamayan birçok meslek grubunu, hizmet sektörünü ne yapacağız? En çok tiyatrocular, dizilerde oynayan oyuncular ve sinema filmlerinde oynayanlar ağlıyor. Bu ağlamaları çok çirkin buluyorum. Ağlanacak bir şey yok.